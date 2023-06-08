Выборы губернатора Омской области пройдут 10 сентября

За это предложение проголосовали 40 депутатов

ОМСК, 8 июня. /ТАСС/. Выборы на пост губернатора Омской области, который стал вакантным после ухода в отставку 29 марта Александра Буркова, пройдут 10 сентября. Такое решение приняли в четверг депутаты законодательного собрания области.

"Предлагается назначить выборы на 10 сентября 2023 года", - сказал председатель комитета заксобрания по законодательству и местному самоуправлению Владимир Седельников. За это предложение проголосовали 40 депутатов, 1 депутат не принял участие в голосовании.

29 марта президент России Владимир Путин освободил от должности главы Омской области Александра Буркова, который возглавлял регион с сентября 2018 года. Временно исполняющим обязанности губернатора региона был назначен Виталий Хоценко. С 8 июня 2022 года Хоценко был председателем правительства Донецкой Народной Республики. Является выпускником четвертого потока в так называемой школе губернаторов, финалист конкурса "Лидеры России" 2018-2019 годов.