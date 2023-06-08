"Единая Россия" выдвинула Сергея Носова кандидатом на выборы губернатора Колымы

Носов отметил, что в регионе предстоит масштабное строительство социальных объектов по народной программе партии

ТАСС, 8 июня. Партия "Единая Россия" выдвинула в качестве кандидата на выборы Магаданской области действующего главу региона Сергея Носова, сообщается в четверг в Telegram-канале партии.

"Кандидатуру секретаря регионального отделения партии и действующего губернатора [Сергея Носова] единогласно поддержали на партийной конференции", - говорится в посте.

В своем обращении к делегатам Носов отметил, что в регионе предстоит масштабное строительство социальных объектов по народной программе "Единой России".

"Уже принято решение о финансировании. Нам предстоит сделать еще больше, больше, чем мы запланировали. Это особая ответственность: и выполнить обязательства перед жителями Магаданской области, и свой долг перед страной. Верю, что вместе мы справимся", - приводятся в посте слова Носова.

По информации пресс-службы Магаданской областной думы, сегодня на XXV заседании парламента региона депутаты приняли проект постановления о назначении выборов губернатора на 10 сентября 2023 года. Помимо Магаданской области, выборы глав регионов в ДФО в этом году должный пройти в Якутии, Чукотском автономном округе, Амурской области и Приморском крае.