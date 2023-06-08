8 июня, 07:28

Захарова связала высылку дипломатов РФ из Хельсинки с интересами НАТО

По словам официального представителя МИД РФ, это делается "не потому, что нужно Хельсинки или финскому народу"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Высылка российских дипломатов из Финляндии связана с интересами натовских ячеек, находящихся под контролем Соединенных Штатов. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Это все делается (высылка дипломатов РФ из Финляндии - прим. ТАСС) не потому, что это нужно Хельсинки или финскому народу, это нужно натоцентричным или даже внутрь входящим в НАТО ячейкам, которые контролируются Соединенными Штатами Америки, и непосредственно Вашингтону, и, я думаю, Лондону, потому что Северная Европа - это традиционно вотчина контроля, так сказать, туманного Альбиона", - сказала она. 

Теги:
СШАФинляндияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация