Захарова связала высылку дипломатов РФ из Хельсинки с интересами НАТО

По словам официального представителя МИД РФ, это делается "не потому, что нужно Хельсинки или финскому народу"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Высылка российских дипломатов из Финляндии связана с интересами натовских ячеек, находящихся под контролем Соединенных Штатов. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Это все делается (высылка дипломатов РФ из Финляндии - прим. ТАСС) не потому, что это нужно Хельсинки или финскому народу, это нужно натоцентричным или даже внутрь входящим в НАТО ячейкам, которые контролируются Соединенными Штатами Америки, и непосредственно Вашингтону, и, я думаю, Лондону, потому что Северная Европа - это традиционно вотчина контроля, так сказать, туманного Альбиона", - сказала она.