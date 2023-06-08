Заксобрание Нижегородской области назначило выборы губернатора на 10 сентября

Председатель областного заксобрания Евгений Люлин заявил, что ждет в ходе избирательной кампании серьезных, деловых и конструктивных дискуссий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июня. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области в четверг на внеочередном заседании назначили проведение выборов губернатора на 10 сентября 2023 года, передает корреспондент ТАСС.

Как отметил председатель комитета областного парламента по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Владимир Паков, выборы губернатора назначает областной парламент своим постановлением. Днем голосования является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий губернатора, - то есть 10 сентября.

"Решение принято. Уважаемые коллеги, мы с вами, несмотря на отсутствие дискуссий вокруг обсуждаемого вопроса, приняли, конечно же, очень важное решение, которое дает старт избирательной кампании", - сказал председатель областного заксобрания Евгений Люлин.

Он отметил, что ждет в ходе кампании серьезных, деловых и конструктивных дискуссий.

Действующим губернатором Нижегородской области является Глеб Никитин. Он был назначен врио главы региона в 2017 году, в 2018 году - вступил в должность, срок полномочий истекает в 2023 году.

1 июня во время поездки в Нижегородскую область премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал выдвижение Никитина на предстоящих выборах главы региона. В начале мая президент России Владимир Путин на встрече с Никитиным рассказал, что остался доволен его работой на посту руководителя области, и выразил надежду, что жители региона переизберут губернатора на новый срок.