8 июня, 07:59
Единый день голосования

Выборы губернатора Красноярского края назначили на 10 сентября

Они проводятся раз в пять лет

КРАСНОЯРСК, 8 июня. /ТАСС/. Законодательное собрание Красноярского края назначило выборы губернатора региона на 10 сентября. Решение принято на сессии краевого парламента в четверг.

"Выборы губернатора Красноярского края назначить на 10 сентября", - сообщили в Заксобрании.

По данным Заксобрания, решение о назначении выборов губернатора должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. В этом году единый день голосования назначен на 10 сентября. В связи с этим выборы назначены на июньской сессии.

Выборы губернатора в регионе проводятся раз в пять лет. Главой Красноярского края в 2018 году был выбран Александр Усс. В апреле 2023 года он ушел в отставку. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен экс-министр науки и высшего образования Михаил Котюков. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияУсс, Александр ВикторовичКрасноярский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация