8 июня, 08:54

Патрушев обсудил с Лукашенко на встрече с секретарями Совбезов ОДКБ проблемы безопасности

В пресс-службе аппарата Совбеза РФ отметили, что сотрудничество в организации "базируется на принципах уважения независимости и суверенитета, равенства прав и обязанностей"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев принял участие во встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с секретарями Совбезов из стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Обсуждены основные проблемы региональной безопасности в зоне ответственности ОДКБ. Подчеркнуто, что в Организации Договора о коллективной безопасности сотрудничество базируется на принципах уважения независимости и суверенитета, равенства прав и обязанностей, невмешательства во внутренние дела государств-членов, а приоритетом является достижение мира, международной и региональной безопасности и стабильности", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ по итогам встречи. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичПатрушев, Николай ПлатоновичБелоруссияРоссия
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