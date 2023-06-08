Патрушев обсудил с Лукашенко на встрече с секретарями Совбезов ОДКБ проблемы безопасности

В пресс-службе аппарата Совбеза РФ отметили, что сотрудничество в организации "базируется на принципах уважения независимости и суверенитета, равенства прав и обязанностей"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев принял участие во встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с секретарями Совбезов из стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Обсуждены основные проблемы региональной безопасности в зоне ответственности ОДКБ. Подчеркнуто, что в Организации Договора о коллективной безопасности сотрудничество базируется на принципах уважения независимости и суверенитета, равенства прав и обязанностей, невмешательства во внутренние дела государств-членов, а приоритетом является достижение мира, международной и региональной безопасности и стабильности", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ по итогам встречи.