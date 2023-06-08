Мособлдума назначила дату проведения выборов губернатора Подмосковья на 10 сентября

Выдвижение кандидатов на пост губернатора начнется после официального опубликования решения о назначении выборов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг утвердили дату проведения выборов губернатора Подмосковья на 10 сентября.

"Московская областная дума постановила назначить выборы губернатора Московской области на 10 сентября 2023 года", - говорится в постановлении.

Как пояснили в пресс-службе Мособлдумы, в соответствии с нормами федерального законодательства, Мособлдума может принять решение о проведении голосования только в один день. При этом Избирательная комиссия Московской области может принять решение о корректировке даты выборов.

Ранее в ходе форума организаторов выборов и референдумов Московской области, посвященного 30-летию избирательной системы РФ, было сказано, что с 8 по 10 сентября в Подмосковье пройдут выборы губернатора, а также дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому округу №17 и более 200 депутатов в органы местного самоуправления.

"Теперь Подмосковье входит в активную фазу избирательной кампании. Непосредственное выдвижение кандидатов на пост губернатора начнется после официального опубликования решения о назначении выборов", - сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В региональном парламенте пояснили, что в течение 20 дней после опубликования кандидат должен представить в избирательную комиссию решение партии о его выдвижении. Кандидату необходимо будет предоставить несколько документов, а также пройти муниципальный фильтр - собрать 90 подписей муниципальных депутатов.