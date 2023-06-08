В Подмосковье ожидают высокую явку на выборах в сентябре

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, этого удастся достичь благодаря внедрению дистанционного электронного голосования и интересу к выборному процессу молодежи

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Высокая явка избирателей ожидается на сентябрьских выборах в Московской области благодаря внедрению дистанционного электронного голосования и интересу к выборному процессу молодежи, об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в четверг.

"Мы ожидаем, что явка будет достаточно высокой благодаря новым технологиям, в выборный процесс активно вовлекается молодежь. Всего в Московской области насчитывается порядка 6 млн избирателей", - сказал Брынцалов, его слова приводит пресс-служба облдумы.

Он напомнил, что в этом году в Подмосковье впервые планируют применить систему дистанционного электронного голосования. "Важно, что такая форма также не отменяет бумажных бюллетеней. Она будет удобна и комфортна для граждан, которые по тем или иным причинам не смогут лично посетить избирательный участок. Как показала апробация такой формы в некоторых регионах, эта система налажена и надежно защищена", - добавил он.

В четверг депутаты Московской областной думы назначили дату проведения выборов губернатора региона на 10 сентября. В соответствии с нормами федерального законодательства, Мособлдума может принять решение о проведении голосования только в один день, при этом Избирательная комиссия Московской области может принять решение о корректировке даты выборов. Ранее в ходе форума организаторов выборов и референдумов региона, посвященного 30-летию избирательной системы РФ, было сказано, что с 8 по 10 сентября в Подмосковье пройдут выборы губернатора, а также дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому округу №17 и более 200 депутатов в органы местного самоуправления.