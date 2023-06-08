8 июня, 08:18,
обновлено 8 июня, 08:45

Представитель РФ считает основой иска Украины в суде ООН неправильное толкование права

Заявление противоречит здравому смыслу, заявил Александр Шульгин

ГААГА, 8 июня. /ТАСС/. Украинский иск к РФ в Международном суде ООН основывается на неправильном толковании права и противоречит здравому смыслу. Об этом заявил в четверг на слушаниях представитель РФ Александр Шульгин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Иск Украины не просто неприемлем, а основывается на неправильном толковании права, противоречит здравому смыслу, основывается либо на ложных фактических данных, либо вовсе противоречит украинской позиции", - подчеркнул он.

В связи с этим российская сторона считает, что украинский иск должен быть отклонен, подчеркнул Шульгин.

  

Теги:
УкраинаРоссияШульгин, Александр Васильевич
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