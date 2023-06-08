Патрушев сообщил, что получил от Лукашенко полезную информацию об обстановке в мире

Секретарь Совбеза РФ заявил, что его коллеги в ОДКБ отметили "те моменты, на которых он заострил внимание"

МИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Секретари совбезов из стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на встрече в Минске получили от президента Белоруссии Александра Лукашенко полезную информацию об обстановке в регионе и мире. Об этом сообщил журналистам секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев по итогам беседы.

"Мы получили очень полезную информацию от президента Белоруссии. Он касался многих вопросов - и обстановки в мире, и обстановки в регионе, который нас волнует сейчас в первую очередь. Это обстановка в районе ОДКБ. Я думаю, что мы - каждый из секретарей - отметили те моменты, на которых он заострил внимание", - указал он.