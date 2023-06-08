Патрушев заявил, что народы России и Украины не заинтересованы в конфликте

В нем заинтересованы США и Великобритания, считает секретарь Совета безопасности РФ

МИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Народы Украины и России не заинтересованы в конфликте, но в нем заинтересованы Соединенные Штаты и Великобритания. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев журналистам во время пресс-подхода по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Народ Украины не заинтересован, народ России тоже не заинтересован, народы, которые живут на территории ОДКБ, тоже не заинтересованы, но почему-то конфликт разворачивается, почему-то он начался. Называю вам страну, которая в первую очередь заинтересована: это США, и также Англия", - сказал он.

Патрушев подчеркнул, что Вашингтону и Лондону не жалко тех людей, которые гибнут в конфликте, потому что это не их люди. "И потому что ведутся военные действия не на их территории", - уточнил секретарь СБ.