8 июня, 08:22,
обновлено 8 июня, 08:51
Военная операция на Украине

Патрушев заявил, что народы России и Украины не заинтересованы в конфликте

В нем заинтересованы США и Великобритания, считает секретарь Совета безопасности РФ

МИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Народы Украины и России не заинтересованы в конфликте, но в нем заинтересованы Соединенные Штаты и Великобритания. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев журналистам во время пресс-подхода по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Народ Украины не заинтересован, народ России тоже не заинтересован, народы, которые живут на территории ОДКБ, тоже не заинтересованы, но почему-то конфликт разворачивается, почему-то он начался. Называю вам страну, которая в первую очередь заинтересована: это США, и также Англия", - сказал он.

Патрушев подчеркнул, что Вашингтону и Лондону не жалко тех людей, которые гибнут в конфликте, потому что это не их люди. "И потому что ведутся военные действия не на их территории", - уточнил секретарь СБ. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичУкраинаСШАВеликобританияРоссияВоенная операция на Украине
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