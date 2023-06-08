8 июня, 08:25,
обновлено 8 июня, 08:46
Военная операция на Украине

Патрушев: Украина была готова заключить мирный договор, но отказалась из-за давления США

Секретарь Совбеза РФ отметил, что "заинтересованные в этом конфликте есть" - прежде всего США и Великобритания

МИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Руководство Украины было готово к урегулированию конфликта с Россией, но отказалось из-за давления США. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев журналистам.

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"Если бы не давление США на тех, кого они поставили во главе Украины, этой ситуации бы не было. Даже сами руководители Украины были готовы к тому, чтобы заключить мирный договор, и давали России предложения в письменном виде, которые в принципе мы одобрили", - сказал секретарь Совбеза РФ, имея в виду, очевидно, переговоры российской и украинской делегаций в Турции в марте прошлого года. Однако, продолжил Патрушев, "утром они [члены украинской делегации] нам передавали [предложения] во время переговоров, а вечером говорили: "Нет, мы от них отказываемся".

"Это было только потому, что США на них надавили и сказали не вести никаких переговоров", - подчеркнул секретарь СБ РФ. Он заключил, что "заинтересованные в этом конфликте есть" - прежде всего США и Великобритания. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичУкраинаСШАВеликобританияРоссияВоенная операция на Украине
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