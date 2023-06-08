8 июня, 08:24,
обновлено 8 июня, 08:43

Патрушев считает, что США хотят ослабить Россию, но их конечная цель - Китай

Секретарь Совбеза РФ отметил, что у Вашингтона не получится доминировать над всеми странами

МИНСК, 8 июня. /ТАСС/. США против многополярного мира, но доминировать над всеми странами у них не получится, Вашингтон хочет ослабить Россию, однако его конечная цель - Китай, подчеркнул секретарь Совбеза (СБ) РФ Николай Патрушев.

"Конечно, [Соединенные] Штаты заинтересованы, чтобы не состоялся многополярный мир. Очень серьезный полюс многополярного мира - Китай. Поэтому не конечная цель - Россия, они хотят Россию уничтожить или ослабить, но их вообще конечная цель - это Китай", - сказал Патрушев журналистам.

По его словам, тогда, как считают США, "они добьются своей цели и будут доминировать в мире". "Но это исключено. Это у них не получится", - подчеркнул секретарь СБ. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичСШАРоссияКитай
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