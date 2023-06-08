Патрушев рассказал о давлении Запада перед саммитом Россия - Африка

По словам секретаря Совбеза РФ, западные страны хотят доминировать во всем мире

МИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Запад пытается заставить некоторые страны не ехать на саммит Россия - Африка, который пройдет летом в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил журналистам секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Он напомнил, что недавно в Подмосковье прошла XI международная встреча высоких представителей по безопасности. Во время нее представители Совбеза РФ в том числе встретились с коллегами из Африки.

"Было 44 страны Африки. Мы с ними со всеми - или я, или заместители - провели встречи. Каждый представитель африканской стороны сказал, что к ним приходили послы либо США, либо Англии, либо Франции и не просили, а требовали, чтобы они не ехали на эту международную встречу, и требовали, чтобы не ехали на саммит Россия - Африка", - рассказал он.

Как отметил Патрушев, многие страны Африки после этого говорили, что Запад до сих пор относится к ним как к колониям. Он обратил внимание, что западные страны хотят доминировать во всем мире. "Так они относятся и к африканским странам. И так хотят, чтобы относились к нам. Этого не будет никогда", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.