Воронежская облдума назначила выборы губернатора региона на 10 сентября

В предварительный список кандидатов вошел действующий губернатор Александр Гусев

ВОРОНЕЖ, 8 июня. /ТАСС/. Депутаты Воронежской областной Думы на сессии в четверг назначили на 10 сентября 2023 года выборы на должность губернатора региона.

"Я уверен, что выборы губернатора на территории региона состоятся, и все политические объединения выразят свою позицию. Поэтому, уважаемые друзья, голосуем за представленный проект постановления. Решение принято, спасибо", - сказал председатель облдумы Владимир Нетесов.

Перед этим председатель комитета по государственной политике, законодательству, правам человека и регламенту Воронежской облдумы Виктор Буздалин сказал, что в связи с предстоящим окончанием полномочий губернатора области Александра Гусева депутаты должны принять решение о назначении выборов главы региона.

"В связи с избирательным кодексом Воронежской области, днем голосования на выборах губернатора Воронежской области является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки его полномочий. Таким образом предлагается назначить выборы губернатора Воронежской области и провести их в Единый день голосования 10 сентября 2023 года", - сказал он.

Региональное отделение "Единой России" 25 мая на заседании президиума регионального политсовета партии объявила список участников предварительного голосования, в который вошли Гусев, руководитель управы Левобережного района Воронежа Вадим Башилов, глава администрации Рамонского района Воронежской области Роман Береснев, ректор Воронежского государственного педагогического университета Сергей Филоненко.

В конце декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил губернатора Воронежской области Алексея Гордеева своим полпредом в Центральном федеральном округе. Тогда врио главы региона стал мэр Воронежа Александр Гусев. Позже Гусев был выдвинут на выборы главы региона партией "Единая Россия".