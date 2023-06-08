Досрочные выборы губернатора Смоленской области пройдут 10 сентября

В этот же день пройдут выборы в Смоленскую областную думу VII созыва

ТАСС, 8 июня. Депутаты Смоленской областной думы на внеочередном заседании проголосовали за назначение досрочных выборов губернатора региона 10 сентября 2023 года. Соответствующее решение по итогам заседания опубликовано в четверг на сайте регионального парламента.

"Досрочные выборы губернатора Смоленской области назначены на 10 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.

Также принято решение о назначении 10 сентября очередных выборов в Смоленскую областную думу VII созыва.

Президент России Владимир Путин 17 марта 2023 года подписал указ, которым назначил Василия Анохина врио губернатора Смоленской области. Тем же указом с поста главы региона освобожден Алексей Островский, который руководил областью с 2012 года.