МИД РФ надеется, что новые члены СБ ООН будут способствовать урегулированию кризисов

Непостоянными членами СБ ООН на 2024-2025 годы избрали Алжир, Гайану, Южную Корею, Словению и Сьерра-Леоне

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Россия готова к сотрудничеству с новыми непостоянными членами Совета Безопасности (СБ) ООН (Алжир, Гайана, Южная Корея, Словения, Сьерра-Леоне) и рассчитывает, что эти государства будут способствовать урегулированию современных кризисов в мире. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"Рассчитываем, что в ходе своей работы в данном ключевом органе ооновской системы избранные государства будут способствовать долгосрочному урегулированию основных кризисов современности, а также укреплению центральной координирующей роли организации в глобальных делах, повышению ее эффективности и становлению поистине справедливого многополярного миропорядка, базирующегося на целях и принципах Устава ООН и других основополагающих международно-правовых нормах", - отметили в министерстве.

"Российская Федерация как постоянный член СБ ООН готова к взаимоуважительному сотрудничеству с новыми непостоянными членами в деле поддержания международного мира и безопасности. Убеждены, что это отвечало бы интересам всего мирового сообщества", - добавили в МИД РФ.

По итогам голосования на выборах непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2024-2025 годы, состоявшихся во вторник в рамках 77-й сессии Генассамблеи всемирной организации, Словения получила 153 голоса, за Белоруссию проголосовали 38 стран. Непостоянными членами СБ ООН на 2024-2025 годы также были избраны Алжир, Гайана, Сьерра-Леоне, Южная Корея. Их избрание прошло на безальтернативной основе.