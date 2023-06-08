Замглавы МИД РФ и спецпосланник генсека ООН обсудили сирийское урегулирование

В министерстве указали на то, что на встрече также были рассмотрены вопросы оказания гуманитарного содействия нуждающимся в арабской республике

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и специальный посланник генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по Сирии Гейр Педерсен обсудили на встрече в среду сирийское урегулирование.

"Состоялось развернутое обсуждение проблематики сирийского урегулирования в контексте ее регулярного рассмотрения в СБ ООН", - говорится в опубликованном в четверг сообщении МИД России.

В ведомстве отметили, что стороны уделили особое внимание "задачам продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН при уважении суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности САР, как это прописано в резолюции 2254 СБ ООН, являющейся мандатом спецпосланника генсекретаря ООН".

В министерстве указали на то, что в ходе встречи также были рассмотрены вопросы оказания комплексного международного гуманитарного содействия всем нуждающимся в арабской республике, "в том числе в интересах скорейшего преодоления последствий масштабного землетрясения 6 февраля".

"Подчеркнута необходимость предоставления помощи сирийцам без дискриминации, политизации и предварительных условий в соответствии с руководящими принципами и нормами международного гуманитарного права, закрепленными в резолюциях 46/182 ГА ООН и 2642 СБ ООН", - заключили в дипведомстве.