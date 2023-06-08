8 июня, 10:05,
обновлено 8 июня, 10:34

Путин 9 июня встретится с Лукашенко

Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент Белоруссии прибудет в Россию

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу проведут переговоры, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Ранее сам Лукашенко анонсировал, что "в ближайшее время" у них с Путиным планируется встреча.

"Это будет завтра. Будем вас по деталям информировать", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, определена ли дата переговоров. Песков подтвердил, что встреча состоится на территории РФ.

Предыдущий раз Лукашенко и Путин встречались на полях состоявшегося 25 мая в Москве саммита Евразийского экономического союза. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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