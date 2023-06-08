Путин 9 июня встретится с Лукашенко

Президент Белоруссии прибудет в Россию

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу проведут переговоры, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее сам Лукашенко анонсировал, что "в ближайшее время" у них с Путиным планируется встреча.

"Это будет завтра. Будем вас по деталям информировать", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, определена ли дата переговоров. Песков подтвердил, что встреча состоится на территории РФ.

Предыдущий раз Лукашенко и Путин встречались на полях состоявшегося 25 мая в Москве саммита Евразийского экономического союза.