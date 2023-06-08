8 июня, 10:06

В Кремле позитивно восприняли сообщение о помиловании россиянки Сапеги

П/ с губернатора Приморского края/ ТАСС
Софья Сапега
© П/ с губернатора Приморского края/ ТАСС

Это решение идет в унисон с братским характером отношений двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Россия признательна Белоруссии за решение о помиловании россиянки Софьи Сапеги, оно идет в унисон с братским характером отношений двух стран. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Мы позитивно восприняли и, разумеется, мы признательны нашим белорусским друзьям за принятое решение. Такое решение, безусловно, целиком и полностью идет в унисон с нашим братским, дружественным и союзническим характером отношений", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли это решение белорусской стороны. 

Теги:
БелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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