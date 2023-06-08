8 июня, 10:06,
обновлено 8 июня, 10:22

Песков: Путин своевременно сообщит о решении насчет участия в выборах в 2024 году

Михаил Метцель/ ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ ТАСС

"Коммерсантъ" ранее сообщил, что Путин якобы может объявить о своем решении "после ноября"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Владимир Путин своевременно объявит, будет ли участвовать в президентских выборах в 2024 году, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источники писал, что Путин якобы может объявить о своем решении "после ноября".

"У выборов есть свой график. И у начала предвыборной кампании, и так далее. Об этом будет объявлено своевременно, здесь не нужно забегать вперед", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова ранее сообщала, что очередные выборы президента России будут объявлены и проведены в определенные законом сроки. Пока они планируются на 17 марта 2024 года. Совет Федерации принимает решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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