8 июня, 10:06,
обновлено 8 июня, 10:29
Военная операция на Украине

Песков заявил, что подрыв аммиакопровода может негативно сказаться на зерновой сделке

Сергей Бобылев/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что российская сторона не знает, какие там разрушения, и что собирается делать с этой веткой Украина

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Подрыв аммиакопровода Тольятти - Одесса усложняет ситуацию с продлением зерновой сделки, констатировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, такое ЧП может "только негативно" сказаться на судьбе зерновой сделки. "Мы не знаем, какие там разрушения, мы не знаем, что дальше собирается делать украинская сторона с этой веткой", - добавил представитель Кремля.

"Вы знаете, что эта тема фигурировала в качестве интегральной части той половины [зерновой] сделки, которая касалась нас. Поэтому, скажем так, это еще один весьма усложняющий ситуацию в плане продолжения сделки момент", - заключил Песков.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что украинские диверсанты вечером 5 июня подорвали аммиакопровод Тольятти - Одесса в Харьковской области, в результате происшествия есть пострадавшие. Как в свою очередь подчеркнула представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва приложит усилия, чтобы выяснить обстоятельства подрыва магистрали, но уже сейчас очевидно, что в восстановлении ее работы никогда не был заинтересован именно Киев. 

Теги:
УкраинаТурцияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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