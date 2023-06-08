Песков заявил, что подрыв аммиакопровода может негативно сказаться на зерновой сделке

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что российская сторона не знает, какие там разрушения, и что собирается делать с этой веткой Украина

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Подрыв аммиакопровода Тольятти - Одесса усложняет ситуацию с продлением зерновой сделки, констатировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, такое ЧП может "только негативно" сказаться на судьбе зерновой сделки. "Мы не знаем, какие там разрушения, мы не знаем, что дальше собирается делать украинская сторона с этой веткой", - добавил представитель Кремля.

"Вы знаете, что эта тема фигурировала в качестве интегральной части той половины [зерновой] сделки, которая касалась нас. Поэтому, скажем так, это еще один весьма усложняющий ситуацию в плане продолжения сделки момент", - заключил Песков.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что украинские диверсанты вечером 5 июня подорвали аммиакопровод Тольятти - Одесса в Харьковской области, в результате происшествия есть пострадавшие. Как в свою очередь подчеркнула представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва приложит усилия, чтобы выяснить обстоятельства подрыва магистрали, но уже сейчас очевидно, что в восстановлении ее работы никогда не был заинтересован именно Киев.