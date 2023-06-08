Песков: российское государство и предприниматели были ограблены Западом

Пресс-секретарь президента РФ назвал обоснованными и понятными усилия бизнеса по борьбе за свои замороженные активы

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Запад ограбил Россию и ее предпринимателей, поэтому они пытаются найти пути борьбы за свои интересы, чтобы вернуть принадлежащие им активы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле допустимым использование замороженных средств европейских депозитариев для компенсации потерь российских инвесторов, Песков сказал: "Естественно, наши предприниматели и само государство - все были ограблены на Западе". "В разных форматах, но все были ограблены на Западе", - подчеркнул он.

"И государство, и предприниматели, и группы предпринимателей - они пытаются придумать какие-то пути борьбы за свои интересы, отстаивания своих интересов для того, чтобы вернуть заблокированные, изъятые, но принадлежащие им активы", - сказал пресс-секретарь.

Песков назвал обоснованными и понятными усилия российского бизнеса по борьбе за свои замороженные на Западе активы. "Естественно, все эти усилия [российского бизнеса по борьбе за замороженные активы] абсолютно обоснованы, они понятны, их нужно продолжать", - сказал представитель Кремля. "И государство будет продолжать это делать", - добавил он.