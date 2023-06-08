Песков заявил, что НАТО дестабилизирует ситуацию в регионах присутствия

СМИ ранее сообщили о предложении ускоренно присоединить Индию к формату "НАТО+"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. НАТО не несет мир и стабильность, это структура, которая дестабилизирует ситуацию в регионах своего присутствия, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналистам данные о намерениях по расширению влияния альянса.

"НАТО не несет мир и стабильность. НАТО - это структура, которая скорее дестабилизирует ситуацию в тех регионах, в которых она присутствует. Нам видится этот процесс так", - сказал Песков.

Ранее СМИ сообщили о предложении ускоренно присоединить Индию к формату "НАТО+". Формат объединяет страны - члены Североатлантического альянса и пять стран - союзников США: Австралию, Израиль, Новую Зеландию, Южную Корею и Японию. При этом министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, комментируя инициативу, заявил, что блоковый подход в международной политике безопасности неприменим к Дели.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянс намерен открыть офис в Японии. По данным газеты Nikkei, такое представительство может использоваться для консультаций сторон по различным вопросам. В них, как отмечало издание, также смогут принимать участие Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь позднее заявил, что Китай и другие страны Азии выступают против формирования в регионе каких-либо военных блоков и не позволят развязать здесь "холодную или горячую войну". В свою очередь французский посол в Японии Филипп Сеттон заявил, что Франция выступает против открытия представительства НАТО в Токио из-за опасений усиления конфронтации с Китаем.