Песков: прозрачного расследования по взрывам на "Северных потоках" не проводится

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что во всей этой ситуации "дело нечисто"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Детали расследования взрывов на "Северных потоках" должны быть выявлены в ходе прозрачного расследования, которое сейчас не ведется, во всей этой ситуации "дело нечисто". Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все <...> детали обязательно должны быть выявлены в ходе прозрачного международного срочного расследования, коего сейчас не происходит. И к любым попыткам расследования российская сторона не допускается, мы не имеем возможности принимать участие", - констатировал представитель Кремля.

"Мы не знаем, насколько подобные публикации соответствуют действительности, но то, что там дело нечисто, по-моему, ни у кого вопросов не взывает", - сказал Песков на просьбу прокомментировать публикации о том, что Центральное разведывательное управление США было информировано о планах Украины устроить диверсию на "Северных потоках".

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что ни у кого не осталось сомнений, что это целенаправленная диверсия. "Мы уже говорили про данные, которые у нас имеются, о возможной причастности англосаксов к этому террористическому акту, направленному против международной энергетической инфраструктуры", - добавил он.