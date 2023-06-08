Песков заявил, что поддержка Собянина Путиным на выборах мэра Москвы очевидна

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва - это один из регионов, которые "задают тренды фактически во всех областях развития страны"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержит мэра Москвы Сергея Собянина на предстоящих выборах столичного градоначальника, это очевидно, уверен пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент весьма и весьма высоко оценивает результаты работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы", - констатировал представитель Кремля в беседе с журналистами. "Конечно, поддержка президента здесь очевидна", - отметил Песков, отвечая на вопрос, получил ли Собянин поддержку от Путина перед предстоящими в сентябре выборами.

Представитель Кремля подчеркнул, что "Москва - это один из передовых регионов, регионов системообразующих и регионов, которые задают тренды фактически во всех областях развития страны".

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.