Постпред РФ: обсуждение в Совете управляющих МАГАТЭ "пролило свет" на ситуацию с ЗАЭ

По словам Михаила Ульянова, это была полезная дискуссия

ВЕНА, 8 июня. /ТАСС/. Совет управляющих МАГАТЭ завершил обсуждение Украины, в ходе дискуссии удалось "пролить дополнительный свет" на ситуацию с Запорожской АЭС. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Совет управляющих МАГАТЭ завершил рассмотрение "украинского вопроса". Это была полезная дискуссия, позволившая пролить дополнительный свет на реальную ситуацию на Запорожской АЭС. Пять принципов господина [генерального директора МАГАТЭ Рафаэля] Гросси получили широкую поддержку", - написал дипломат в Twitter.

Ранее Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать нападений на станцию или с ее территории, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для совершения атак, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, отвечающих за безопасную работу станции, а также не предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва уже приняла меры, соответствующие предложениям главы МАГАТЭ.