8 июня, 11:19

Патрушев: беглые белорусские оппозиционеры просят у спонсоров деньги на подрывную работу

По данным "Российской газеты", речь идет о попытках Запада совершить госпереворот в Белоруссии и использовании для этого в том числе беглых оппозиционеров

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Белорусские оппозиционеры, осевшие в Европе, рассчитывают продолжать подрывную деятельность на деньги своих спонсоров. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече в Минске президента Белоруссии Александра Лукашенко с секретарями совбезов стран ОДКБ.

"Откровенные предатели родины, осевшие в европейских столицах, просят у своих спонсоров очередной транш на подрывную деятельность", - сказал Патрушев, слова которого приводит "Российская газета".

Как уточняет издание, речь идет о попытках Запада совершить госпереворот в Белоруссии и использовании для этого в том числе беглых оппозиционеров. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичПатрушев, Николай ПлатоновичБелоруссияРоссия
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