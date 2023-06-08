8 июня, 11:07

Патрушев заявил об оказании США беспрецедентного давления на все постсоветские страны

По словам секретаря Совбеза РФ, цель США в том, чтобы "разрушить конструктивные отношения стран бывшего СССР, а также препятствовать интеграционным процессам в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. США пытаются разрушить конструктивные отношения между странами бывшего СССР, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Вашингтон оказывает беспрецедентное давление на все государства постсоветского пространства", - сказал Патрушев, слова которого приводит "Российская газета", в четверг на встрече секретарей совбезов стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

По словам секретаря Совбеза РФ, цель США в том, чтобы "разрушить конструктивные отношения стран бывшего СССР, а также препятствовать интеграционным процессам в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ". "Их (американцев - прим. ТАСС) задача - создать условия для внешнего управления происходящими в этих странах процессами в своих интересах, в том числе появление новых очагов напряженности и конфликтов на пространстве ОДКБ", - отметил Патрушев. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичСШАРоссия
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