Представитель РФ назвал абсурдными обвинения со стороны Киева в финансировании терроризма

По словам Геннадия Кузьмина, обвинения Украины не имеют никаких юридических оснований

ГААГА, 8 июня. /ТАСС/. Обвинения представителей Украины в том, что Россия якобы финансирует терроризм, абсурдны и не имеют ничего общего с действительностью. Об этом заявил в четверг на слушаниях в Международном суде ООН представитель РФ Геннадий Кузьмин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

По его словам, обвинения Украины на самом деле не имеют никаких юридических оснований. "Украина пытается ввести суд в заблуждение ложной или неполной информацией, - отметил представитель РФ. - При этом самой большой ложью Украины, возможно, является то, что люди, борющиеся за выживание, являются террористами". В качестве примера Кузьмин привел несколько инцидентов, в ходе которых в Донбассе погибли ни в чем не повинные мирные жители в результате обстрелов Вооруженных сил Украины.

"Обвинения Украины в финансировании терроризма еще более абсурдны с учетом того, что Украина сама продолжает торговать с ДНР и ЛНР углем, сталью, и даже оружием", - продолжил он.

У России, подчеркнул представитель РФ, "не было никаких оснований верить Украине, что ДНР и ЛНР являются террористическими организациями", и ни один из инцидентов, о которых идет речь в украинском иске, "не может считаться актом терроризма".

Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск, в котором обвинила Россию в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Слушания по существу дела проходят с 6 по 14 июня.

По конвенции о борьбе с финансированием терроризма украинская сторона пытается представить дело так, что ДНР и ЛНР являются террористическими организациями и что Россия финансировала их, в том числе путем поставки вооружения.