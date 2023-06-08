Путин поддержал планы Клычкова избираться на новый срок губернатора Орловской области

Президент предупредил, что "нужно будет пойти к людям и получить от них прежде всего оценку результатов работы и получить мандат доверия на следующий срок"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин одобрил намерение губернатора Орловской области Андрея Клычкова баллотироваться на новый срок полномочий.

На встрече с главой государства Клычков попросил его поддержки на предстоящих выборах. "Со своей стороны, конечно, сделаю все, чтобы поддержать вас", - пообещал Путин. Однако президент предупредил, что "нужно будет пойти к людям и получить от них прежде всего оценку результатов работы и получить мандат доверия на следующий срок".

Глава государства положительно оценил итоги работы руководителя региона. "У вас вполне удовлетворительные показатели в работе, все стабильно, надежно развивается", - обратился Путин к Клычкову.

При этом президент указал на проблемы, которыми следует заниматься в первую очередь. "Вопрос, на который следует особое внимание обратить, - это медицина. В плане у вас завершение строительства многопрофильного медицинского центра, но и имеющиеся объекты требуют особого внимания, требуют ремонта, в том числе капитальных ремонтов", - отметил Путин. "Надеюсь, что это внимание к здравоохранению скажется и на здоровье людей, которые проживают в Орловской области, имея в виду, что самые большие проблемы, собственно говоря, как и по стране в целом, у вас из-за сердечно-сосудистых заболеваний", - добавил президент. По его словам, "нужно обязательно на это обратить особое внимание и реализовывать крупные планы".

"Я думаю, что все это реализуемо под вашим руководством", - обратился губернатор к Путину.

42-летний Клычков занял пост руководителя региона в 2018 году.