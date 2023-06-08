Страны ОДКБ намерены наращивать количество совместных учений различного уровня

Представители стран организации обсудили вызовы и угрозы безопасности в регионе

МИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Секретари совбезов из стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на заседании в Минске обсудили вызовы и угрозы безопасности в регионе.

"Определены направления сотрудничества в военной и миграционной сферах, а также в информационном пространстве. Подчеркнута важность [планов] наращивать количество учений ОДКБ различного уровня, эффективно проводить операции "Нелегал", "Канал" и "Прокси", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза (СБ) РФ по итогам встречи.

Россию на заседании представлял секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Представители стран ОДКБ отдельно уделили внимание совместной борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, усилению антитеррористического потенциала организации. Поставлены задачи для того, чтобы перекрыть каналы вербовки и выезд граждан для участия в террористической деятельности, рассказали в СБ РФ.

"Учитывая возросшие террористические угрозы в непосредственной близости от зон ответственности ОДКБ, приняты решения, связанные с реализацией комплекса оперативно-профилактических мероприятий. В частности, утверждено положение о региональной антитеррористической операции ОДКБ "Наемник" постоянного действия", - добавили в пресс-службе.