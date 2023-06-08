Медведев предложил странам НАТО поинтересоваться у своих граждан, хотят ли они войны с РФ

Таким образом зампредседателя Совбеза России отреагировал на слова экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о возможном введении войск на Украину

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил спросить у жителей стран Североатлантического альянса, хотят ли они войны с Россией. Так он отреагировал на слова экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о возможном введении войск на Украину.

"Фог Расмуссен и раньше не был шибко умным человеком. А сейчас и вовсе впал в доктринерское слабоумие. В интервью The Guardian он заявил, что, даже если Бандерокраина не получит приглашения в НАТО в Вильнюсе, страны альянса смогут отправить туда свои войска. Типа сами, самостоятельно", - написал политик в своем Telegram-канале.

"Ну а население этих стран спросили? Кто из них желает войны с Россией? Хотите гиперзвуковые удары по Европе, да? И что по этому поводу думает Uncle Sam (Дядя Сэм, персонифицированный образ США - прим. ТАСС)? Его ведь это тоже затронет…" - добавил Медведев.

В среду газета The Guardian процитировала Расмуссена, который заявил, что ряд стран НАТО может ввести войска на Украину "в индивидуальном порядке". По его мнению, если Киев ничего не получит на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля, то свои силы на Украине могут разместить Польша и страны Прибалтики.