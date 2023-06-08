В Подмосковье 10 сентября пройдут довыборы депутата облдумы по одномандатному округу

Такая мера проводится в связи с досрочным прекращением полномочий депутата

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 пройдут 10 сентября, в Единый день голосования. Такое решение было принято в четверг на заседании регионального избиркома.

"Выборы проводятся в связи с досрочным прекращением полномочий депутата", - отмечается в сообщении комиссии. При этом здесь подчеркивают, что полномочия окружной избирательной комиссии при проведении довыборов возложены на территориальную избирательную комиссию города Щелково.

Ранее депутаты регионального парламента назначали очередные выборы губернатора области также на 10 сентября. "Кроме того, в Единый день голосования в Подмосковье пройдут выборы в советы депутатов в 10 городских округов", - уточнили в облизбиркоме.