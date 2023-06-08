Руководителя фракции ЛДПР в нижегородском заксобрании выдвинули на губернаторские выборы

Единый день голосования пройдет 10 сентября

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июня. /ТАСС/. ЛДПР выдвинула главу фракции в Законодательном собрании Нижегородской области Владислава Атмахова на губернаторские выборы, которые пройдут в регионе в сентябре текущего года, сообщается на сайте регионального отделения партии.

"По решению Центрального аппарата партии на выборы был выдвинут руководитель фракции ЛДПР в региональном парламенте Владислав Атмахов", - говорится в сообщении.

Атмахов отметил, что ЛДПР, как и всегда, идет на выборы в каждом регионе. "Нашим девизом остается завет Владимира Жириновского "Не врать и не бояться!", а главной целью - улучшение жизни граждан. Служим России!", - приводятся его слова в сообщении.

ЛДПР стала первой партией в регионе, которая заявила о выдвижении кандидата на выборы главы региона.

По данным сайта нижегородского заксобрания, Атмахов является заместителем гендиректора ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова" по внешним связям, корпоративным отношениям и социальной политике. Также он является председателем комитета по экологии и природным ресурсам в областном парламенте.

Ранее в четверг депутаты областного парламента назначили проведение выборов на 10 сентября.

Действующим губернатором Нижегородской области является Глеб Никитин. Он был назначен врио главы региона в 2017 году, в 2018 году вступил в должность, срок полномочий истекает в 2023 году.