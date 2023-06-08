РФ на Конференции по разоружению назвала циничной позицию стран G7 в ядерной сфере

Как заявил заместитель постпреда РФ при женевской штаб-квартире ООН Андрей Белоусов, Япония, по сути, соглашается "на применение Вашингтоном ядерного оружия"

ЖЕНЕВА, 8 июня. /ТАСС/. Высказываемые странами Группы семи (G7) претензии к России в ядерной сфере являются отражением их циничной и лицемерной позиции. Об этом заявил в четверг на пленарном заседании Конференции по разоружению в Женеве заместитель постоянного представителя РФ при женевской штаб-квартире ООН Андрей Белоусов.

Он обратил внимание на принятый в Хиросиме 19 мая Группой семи документ, содержащий "целый набор претензий" к РФ в ядерной сфере. Этот документ, подчеркнул Белоусов, "является отражением циничной и лицемерной позиции его авторов, а также проповедуемых ими двойных стандартов". Дипломат напомнил, что "ядерные доктрины США только подтверждают готовность Вашингтона использовать ядерное оружие". Соединенные Штаты охотно предоставляют своим союзникам "позитивные гарантии безопасности", то есть "безопасность через возможное применение ядерного оружия". При этом "в отношении задействования США своего ядерного арсенала сохраняется настораживающая неопределенность".

Япония, являющаяся "одним из реципиентов подобных ядерных гарантий безопасности", по сути, соглашается "на применение Вашингтоном ядерного оружия". "Пережив катастрофы в Хиросиме и Нагасаки, Токио застенчиво избегает упоминания факта, что их автором были именно США", - констатировал Белоусов.

Замглавы российской дипмиссии расценил как деструктивную роль Франции и Великобритании, расшатывающих архитектуру международной безопасности. Ядерные арсеналы этих двух стран, сказал он, "составляют значительную часть совокупного ядерного потенциала НАТО, обеспечивая этому блоку ядерный статус". Свой вклад в укрепление ядерных возможностей НАТО вносят также Германия и Италия, "уже многие десятилетия принимающие на своей территории американское ядерное оружие и избегающие обсуждения данного вопроса даже в порядке демонстрации минимальной транспарентности".

Позиция партнеров США по Группе семи "во многом способствовала развалу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поставив тем самым крест на необратимости ядерного разоружения, на которую они активно ссылаются как на один из принципов ядерного разоружения", резюмировал Белоусов.