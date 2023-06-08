Болгарские социалисты посетили прием в посольстве РФ в честь Дня России

В мероприятии в том числе приняли участие лидеры политической партии "Возрождение"

СОФИЯ, 8 июня. /ТАСС/. Торжественный прием в преддверии Дня России состоялся в четверг в российском посольстве в Софии. Как сообщает корреспондент ТАСС с места события, в мероприятиях приняли участие лидеры политической партии "Возрождение" и болгарские социалисты, ветераны, представители многочисленных болгарских общественных организаций, Болгарской православной церкви, деятели науки и культуры.

С приветствием к гостям праздника обратилась посол России Элеонора Митрофанова, отметив, что все в настоящее время живут в эпоху кардинальных перемен. "Все мы с вами живем в непростое время, в период глобальных кардинальных перемен, формирующих систему координат нового многополярного мироустройства. В этих условиях Россия, будучи активным субъектом происходящих процессов, стремится не только обеспечить соблюдение своих интересов, но и сформулировать понятные для большинства государств принципы международных отношений, в основе которых заложены взаимное уважение и равенство, исключающее доминирование и гегемонию одних над другими", - подчеркнула Митрофанова.

Дипломат отметила, что страны, взявшие на себя функцию "жандармов планеты", активно противодействуют России, но желаемых результатов не достигают и не достигнут, хотя определенные трудности создают. "Хочу заверить , что, невзирая на усилия так называемого коллективного запада, Россия продолжит поступательное движение вперед", - указала Митрофанова.

Посол России констатировала, что уровень двухсторонних отношений с Болгарией потенциалу двухсторонних связей между народами не соответствует. "Несмотря на далеко не однородные взгляды болгарских граждан на актуальную повестку дня, официальная София уверенно придерживается антироссийских нарратив. Планомерное втягивание страны в конфликт на Украине - будь то снабжение киевского режима амуницией или, например, потенциальная отправка национального контингента в зону боевых действий - безусловно будет иметь негативные последствия для двухстороннего диалога", - сказала Митрофанова. Она подчеркнула значение народной дипломатии в развитии двухсторонних отношений, выразив уверенность, что нынешнее "положение дел со временем выправится", и двухсторонние отношения получат свое новое развитие.

В разговоре с корреспондентом ТАСС гости выражали надежду "на скорейшее возвращение к нормальности", на полноценное восстановление отношений между Россией и Болгарией, на нормализацию международных отношений, на прекращение военного противостояния. Отмечали необходимость работы властей Болгарии во имя национальных интересов, а не в угоду зарубежным партнерам.

Перед зданием посольства РФ была открыта фотовыставка, посвященная Дню России.