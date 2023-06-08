Путин обсудил с Сальдо ситуацию в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС

Президент поручил провести анализ потребностей региона

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по телефону с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо обсудил ситуацию в регионе после диверсии на Каховской ГЭС, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент Путин переговорил по телефону с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо. Руководитель региона информировал главу государства о ситуации в субъекте после обрушившейся в результате диверсии Каховской ГЭС", - сказал Песков.

Кроме того, глава государства поручил провести анализ потребностей региона. "Путин поручил провести анализ всего комплекса дополнительных потребностей, которые возникают у региона в связи с последствиями упомянутой диверсии и вызванным наводнением", - подчеркнул Песков.

Он также сообщил, что Путин дал поручение МЧС по оказанию всей необходимой помощи домохозяйствам, пострадавшим от наводнения в полном соответствии с нормами РФ.