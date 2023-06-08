8 июня, 13:52,
обновлено 8 июня, 14:01

Путин обсудил с Сальдо ситуацию в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС

Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент поручил провести анализ потребностей региона

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по телефону с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо обсудил ситуацию в регионе после диверсии на Каховской ГЭС, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Президент Путин переговорил по телефону с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо. Руководитель региона информировал главу государства о ситуации в субъекте после обрушившейся в результате диверсии Каховской ГЭС", - сказал Песков.

Кроме того, глава государства поручил провести анализ потребностей региона. "Путин поручил провести анализ всего комплекса дополнительных потребностей, которые возникают у региона в связи с последствиями упомянутой диверсии и вызванным наводнением", - подчеркнул Песков.

Он также сообщил, что Путин дал поручение МЧС по оказанию всей необходимой помощи домохозяйствам, пострадавшим от наводнения в полном соответствии с нормами РФ. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСальдо, Владимир Васильевич
© Информационное агентство ТАСС
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