Кириенко посетил пункт временного размещения в Херсонской области

Как сообщил депутат Госдумы Игорь Кастюкевич, первый замруководителя администрации президента прибыл туда, чтобы узнать, как проходит эвакуация людей и какая помощь требуется

ГЕНИЧЕСК, 8 июня. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил пункт временного размещения (ПВР) для жителей Херсонской области, эвакуированных из зоны затопления после разрушения Каховской ГЭС. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Игорь Кастюкевич.

"Пункты временного размещения в Скадовске, Железном порту продолжают заполняться людьми, которых эвакуируют из зоны затопления. Вопросов у них возникает много - от бытовых до юридических. Первый заместитель [руководителя] администрации президента Сергей Кириенко прибыл в один из ПВРов, чтобы узнать, как проходит эвакуация людей и какая помощь требуется", - написал Кастюкевич.

Как сообщил депутат Госдумы, с четверга в пунктах временного размещения открываются точки приема граждан по всем вопросам. В дальнейшем все вопросы для решения будут направляться местным органам власти.

"Сегодня вместе с МЧС России отрабатываем адреса, где еще могут оставаться люди в Алёшках, Голой Пристани, близлежащих селах и дачах. Жители ПВР подсказывают, где искать", - отметил Кастюкевич.