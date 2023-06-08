Мишустин заявил, что страны ЕАЭС могут сообща противостоять внешним вызовам

Они способны это делать, развивая собственные производства и технологии, добавил премьер-министр

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) могут сообща противостоять международным вызовам, развивая собственные производства и технологии. Об этом заявил журналистам премьер-министр РФ Михаил Мишустин, подводя итоги заседания Евразийского межправсовета.

"Мы с партнерами очень хорошо понимаем, что в условиях сложившейся международной конъюнктуры только вместе можно успешно противостоять любым вызовам", - сказал председатель российского правительства. "Нашим ответом на такие вызовы должно стать проведение мероприятий по всем направлениям - запуск современных производств в стратегически значимых отраслях, обмен передовыми технологиями, инновациями, формирование новых цепочек добавленной стоимости", - считает глава кабинета министров.

Он упомянул проходящую в Сочи выставку "Евразия - наш дом", где представлены проекты кооперации между странами "пятерки". По словам Мишустина, такое слаженное взаимодействие востребовано для достижения технологического, экономического, финансового суверенитета стран ЕАЭС. "Объединяя наши компетенции, ресурсы, мы способны выпускать продукты высокого качества, которые не уступают соответствующим зарубежным аналогам", - уверен премьер-министр. Он заверил, что власти будут поддерживать кооперационные проекты, для чего запускается механизм финансовой поддержки, который заработает с начала следующего года. Мишустин уточнил, что сейчас создается необходимая нормативно-правовая база.

Отдельно премьер-министр выделил развитие направления международных перевозок. "Это очень важно для укрепления торгово-экономического сотрудничества как внутри союза, так и с зарубежными коллегами, и, что очень важно, с Китайской Народной Республикой", - указал председатель правительства РФ. По его мнению, "главная задача - сформировать единую, бесшовную систему транзита товаров, чтобы упростить ведение бизнеса, ускорить прохождение товаров и улучшить их отслеживаемость".

Глава кабинета министров РФ рассчитывает, что принятые решения внесут вклад в укрепление взаимодействия в союзе.