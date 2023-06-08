Посол КНДР передал руководству РФ поздравление от Ким Чен Ына по случаю Дня России

Син Хон Чхоль и замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль на встрече с замглавы МИД РФ Андреем Руденко передал российскому руководству поздравительные послания от лидера республики Ким Чен Ына по случаю наступающего Дня России. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении российского дипведомства.

"8 июня состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Андрея Руденко с послом Корейской Народно-Демократической Республики в Москве Син Хон Чхолем, передавшим поздравительные послания лидера КНДР в адрес российского руководства в связи с наступающим Днем России", - сообщили в министерстве.

На встрече стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, а также обменялись оценками текущей ситуации на Корейском полуострове, добавили в МИД РФ.

12 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается государственный праздник - День России.