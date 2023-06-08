Посол РФ прокомментировал решение румынских властей сократить штат посольства России

По словам Валерия Кузьмина, это требование направлено на подрыв межгосударственных отношений

БУХАРЕСТ, 8 июня. /ТАСС/. Требование властей Румынии сократить штат посольства России в Бухаресте более чем на 50 человек направлено на подрыв межгосударственных отношений. Об этом заявил в комментарии ТАСС посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин, комментируя решение румынских властей резко сократить штат посольства РФ в стране.

"Это - очередной шаг румынского руководства, направленный на подрыв государственных отношений между нашими странами, - сказал Кузьмин. - И на этот раз очевидно, что Бухарест действует по указке и в мейнстриме агрессивного блока НАТО".

МИД Румынии распространил в четверг сообщение, в котором говорится о решении властей сократить дипломатический и административно-технический персонал посольства РФ в стране в течение 30 дней. В сообщении указывается, что посол России в Бухаресте был проинформирован 8 июня 2023 года о "решении властей Румынии сократить дипломатический и административно-технический персонал посольства России в Румынии путем ограничения его численности до уровня, близкого по численности к дипломатическому и административно-техническому персоналу посольства Румынии в России".

"Таким образом, - уточнило ведомство, - согласно решению румынских властей, РФ должна сократить количество постов в Румынии на 51 должность, то есть на 21 дипломатическую должность и на 30 должностей административно-технического персонала, соответственно, сократить персонал, реально находящийся на посту в стране, на 40 человек, то есть на 11 дипломатов и на 29 представителей административно-технического персонала (разница между количеством должностей и количеством лиц реально находящихся на посту, объясняется тем, что не все должности в посольстве Румынии в настоящее время заняты - прим ТАСС)".

"Выбор должностей, которые будут сокращены, и лиц, которые должны будут покинуть Румынию, будет принадлежать [на этом этапе] Российской Федерации с соблюдением ограничений по каждой категории, - добавили в МИД Румынии. - Таким образом, общее количество дипломатических и административно-технических должностей посольства РФ в Румынии сокращено на 61%, а реальное количество персонала - на 55,5%".

В сообщении отмечается, что эта мера принята в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях и "отражает нынешний уровень двусторонних отношений, резко пониженный Румынией" после начала РФ военной операции на Украине. "Российская сторона была проинформирована также о том, что у нее есть 30 дней на то, чтобы осуществить это решение румынской стороны", - говорится в нем.