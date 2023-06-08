Генконсульство РФ в Мюнхене продолжает работать в обычном режиме

Правительство ФРГ ранее заявило Москве о необходимости прекратить работу четырех генконсульств России в качестве ответа на решение о сокращении численности сотрудников германских учреждений

БЕРЛИН, 8 июня. /ТАСС/. Генеральное консульство России в Мюнхене сообщило, что в настоящее время продолжает работать в обычном режиме и в полной мере оказывает консульские услуги заявителям.

"Генеральное консульство Российской Федерации в Мюнхене на данный момент работает в обычном режиме и предоставляет консульские услуги заявителям в полном объеме", - говорится в заявлении генконсульства РФ в Мюнхене, опубликованном в четверг на его странице в Twitter. При этом указывается, что "о любых изменениях в этом отношении будет сообщено заблаговременно".

Ранее представитель внешнеполитического ведомства Германии Кристофер Бургер сообщил, что правительство ФРГ заявило Москве о необходимости прекратить работу четырех из пяти генконсульств России в Германии в качестве ответа на решение о сокращении численности сотрудников германских учреждений в РФ до 350. Он добавил, что Берлин также принял решение о закрытии генконсульств в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске.

В свою очередь в МИД РФ указали, что провокационные действия Берлина по закрытию четырех российских генконсульств не останутся без реакции, в ФРГ должны понимать, что полнота ответственности за деградацию отношений между странами лежит на германской стороне. На ведомстве подчеркнули, что Россия категорически отвергает любые попытки ФРГ снять с себя вину за нагнетание ситуации, Москва призывает власти Германии остановиться.