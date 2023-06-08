РФ подсчитает ущерб от разрушения плотины Каховской ГЭС

Как заявил заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Будкевич, Москве понятно, в чьих интересах была уничтожена эта критически важная инфраструктура

ВЕНА, 8 июня. /ТАСС/. Россия подсчитает ущерб от разрушения плотины Каховской ГЭС, чтобы привлечь к ответственности всех виновных. Об этом заявил в четверг заместитель постоянного представителя РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Будкевич.

"Нам понятно, в чьих интересах была уничтожена эта критически важная инфраструктура. Поэтому оправдываться, разумеется, не будем, а подсчитаем ущерб, нанесенный этим российским территориям, с целью привлечения всех виновных - в самом широком смысле - к ответственности", - сказал он на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

По его словам, "факты говорят о том, что эта крупномасштабная диверсия планировалась Киевом заранее", а Россия еще в 2022 году предупреждала, что объект может попасть под удар. "В частности, постоянный представитель России при ООН 21 октября 2022 года направил официальное письмо генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности с призывом предотвратить это чудовищное преступление. Уже тогда была информация, что украинские силы рассматривали возможность спуска морских мин вниз по течению Днепра или нанесения массированного ракетного удара по плотине. Увы, эту катастрофу предотвратить так и не удалось", - добавил заместитель постпреда.