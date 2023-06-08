Захарова прокомментировала решение Румынии сократить штат посольства России

По словам официального представителя МИД РФ, Москва расценивает действия Бухареста как враждебный выпад

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Москва расценивает решение Бухареста сократить штат посольства РФ как враждебный выпад, ведущий к дальнейшей деградации отношений. Демарш румынской стороны не останется без ответа, говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Расцениваем это решение как очередной враждебный выпад, ведущий к дальнейшей деградации двусторонних отношений, которые стараниями Бухареста и без того доведены до плачевного состояния, - отметила дипломат. - Демарш румынской стороны не останется без ответа. О конкретных мерах будет сообщено дополнительно".

По словам Захаровой, "попытка прикрыть подобные действия лживыми обвинениями в адрес России из-за проводимой ею специальной военной операции является лицемерной, отражает аморальную поддержку Румынией нацистского режима в Киеве, способствует затягиванию конфликта на Украине, росту числа жертв и разрушений".