Школу при посольстве России в Румынии могут закрыть из-за сокращения штата дипмиссии

Посол РФ в республике Валерий Кузьмин подчеркнул, что диппредставительство будет продолжать работу в минимально возможном объеме и функционале, "пока не поступило команды отступления"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Школа при посольстве России в Бухаресте, скорее всего, закроется из-за решения Румынии сократить штат дипломатического представительства, заявил посол РФ в республике Валерий Кузьмин.

"Скорее всего, прекратит действие наша школа. Я уже общался с директором: <...> до конца этого месяца в установленные сроки в соответствии со всеми российскими законами будут проведены экзамены <...>. Дальше у нас больше не будет на них [учителей] квоты, они все у нас административно-технические были сотрудники", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

В четверг румынские власти потребовали в течение 30 дней уменьшить штат посольства РФ на 51 человека - на 21 дипломата и 30 сотрудников технико-административного персонала. Посол подтвердил заявленные требования. "Придется покинуть [Румынию] 21 дипломату и 30 административно-техническим сотрудникам. Это решение еще будет обсуждаться. Оно будет принято в том числе по согласованию с Москвой. Посмотрим",- отметил он.

Кузьмин подчеркнул, что российское посольство будет продолжать работу в минимально возможном объеме и функционале, "пока не поступило команды отступления".