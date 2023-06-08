Аксенов заявил, что Крым готов к любому развитию событий при контрнаступлении ВСУ

Глава региона также подчеркнул, что безопасности полуострова ничто не угрожает

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Республика Крым готова к любого сценарию развития событий в случае контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), безопасности полуострова ничто не угрожает, заявил глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым-24".

"Ничего им здесь не светит, и могу сказать крымчанам гарантированно - никакая сухопутная операция Крыму не угрожает. Все эти подонки, вся эта шваль, которая говорит, что ноги будет здесь мыть - самое большее, в тюрьме, в тюремной камере. В лучшем случае для них. Никого здесь ничего не ждет. <...> Крым готов к любому развитию ситуации, я уверен, что и на передовой наши ребята - в данном случае в Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках - выдержат ситуацию и добудут результат. <...> Но мы будем готовы к любому развитию ситуации", - сказал Аксенов.

Также глава республики заявил, что регион научился успешно пресекать попытки ВСУ атаковать беспилотными летательными аппаратами местную инфраструктуру.

Как сообщали ранее в Минобороны РФ, украинские силы с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике.