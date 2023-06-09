Путин встретится с Лукашенко

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что переговоры состоятся на территории РФ

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу проведут встречу.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее подтверждал, что она состоится на территории РФ. При этом конкретное место ни в Москве, ни в Минске не раскрывали.

Накануне сам Лукашенко упоминал, что в ближайшее время намерен встретиться со своим российским коллегой. Он говорил, что хочет предложить Путину выработать план внутреннего развития Союзного государства, чтобы объединение было самодостаточным и на него нельзя было давить, в том числе с помощью доллара или других валют.

Президент Белоруссии призвал провести ревизию нормативно-правовой базы Союзного государства, ОДКБ и ЕАЭС - отбросить лишнее, "оставить основные направления" и "вернуться к основополагающим документам", конкретно прописав форматы реагирования на те или иные ситуации.

Помимо этого, Лукашенко обещал проинформировать Путина о своей встрече с секретарями совбезов стран ОДКБ, которая состоялась накануне. Он рассказал, что 7 июня разговаривал с президентом РФ, отметив, что у них "абсолютно схожие мнения" о позиции и роли Запада в конфликте на Украине.

Предыдущий раз Лукашенко и Путин встречались на полях состоявшегося 25 мая в Москве саммита Евразийского экономического союза. Лидеры двух государств регулярно контактируют, в том числе по телефону.