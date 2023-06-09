В Оттаве в честь Дня России провели торжественный прием для дипломатов и соотечественников

Мероприятие посетили более 120 человек

ОТТАВА, 9 июня. /ТАСС/. Торжественный прием в преддверии Дня России провели в четверг в российском посольстве в Оттаве. Как передает корреспондент ТАСС, гостями праздника стали более 120 человек, в том числе дипломаты из разных стран, а также российские соотечественники.

"Сегодняшний прием приурочен к нашему национальному празднику - Дню России. В этот день мы вспоминаем многовековую историю нашего многонационального народа и отдаем дань памяти нашим предкам", - сказал собравшимся посол РФ в Канаде Олег Степанов.

По словам дипломата, граждане России являются патриотами своего Отечества, что дает стране силы в преодолении любых вызовов современности. Он также отметил единство народа России перед лицом таких вызовов. Говоря о текущей международной обстановке, Степанов заметил, что российская экономика и ее технологическая база продолжают укрепляться и развиваться, несмотря на оказываемое извне давление. Дипломат подчеркнул, что Россия сделает все необходимое для сохранения международной стабильности и безопасности.

Степанов заявил о важности сохранения дипломатических отношений между Россией и Канадой. В частности, он отметил важность сотрудничества двух стран в Арктике, где у них "есть общие интересы".

Как стало известно корреспонденту ТАСС, прием в российской дипмиссии посетили послы почти 40 государств Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки. Всего на праздник прибыли представители 80 государств, в том числе стран БРИКС, Азербайджана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Египта, Индонезии, Камеруна, Казахстана, Кубы, Малайзии, Сербии, Турции. Также среди гостей был папский нунций - постоянный дипломатический представитель Ватикана в Канаде. На праздник не приглашали представителей недружественных России государств.

На приеме гостей угощали традиционными блюдами русской кухни.