Российский дипломат заявил, что конфронтационная позиция Токио не останется без ответа

Временный поверенный в делах РФ в Японии Геннадий Овечко отметил, что давление на Москву не изменит ее позицию

ТОКИО, 9 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Токио не просто присоединился к западной русофобской кампании, но и пытается возглавить ее, в том числе в качестве председателя G7. Как заявил в пятницу временный поверенный в делах России в Японии Геннадий Овечко, такая конфронтационная позиция не останется без ответа.

"С сожалением фиксируем дальнейшую деградацию курса Японии - визави России. Видим, что Токио не просто присоединился к режиссируемой Западом русофобской кампании, но пытается возглавить - в т. ч. в качестве председателя "Группы семи" - потуги "демократических единомышленников" по усилению давления на Москву и наращиванию поддержки киевскому режиму", - сказал он на приеме по случаю Дня России, предупредив, что "такое близорукое конфронтационное поведение, разумеется, не остается без ответных шагов, причем весьма чувствительных для недоброжелателей".

Япония ранее ввела несколько пакетов санкций в отношении РФ в связи с ситуацией вокруг Украины. В качестве председателя "семерки" Токио заявлял о необходимости сохранения санкций против Москвы и продолжения поддержки Киева.

Давление Запада

Вместе с тем он добавил, что давление на Москву не изменит ее позицию. "Санкционный прессинг коллективного Запада, равно как и попытки "отменить" Россию и все, что с ней связано, обречены на неудачу и не способны изменить политику нашей страны. Более того, эти действия бьют бумерангом по самому Вашингтону и его сателлитам", - сказал он.

По словам Овечко, в отношении РФ развязана "тотальная гибридная война" под "предлогом украинского кризиса". "Запад ориентирован вовсе не на искусственное поддержание суверенитета и терцелостности Украины. Она - лишь инструмент и расходный материал в руках НАТО. Теперь США и их союзники не скрывают истинных намерений - добиться распада и уничтожения нашей страны", - отметил он.

Вместе с тем временный поверенный в делах РФ подчеркнул, что, несмотря на это, "в японском обществе есть немало здравомыслящих, благожелательно настроенных" людей, которые "видят ошибочность взятой администрацией [премьера Японии Фумио] Кисиды линии и стремятся руководствоваться в первую очередь национальными интересами Японии без оглядки на США".

Пространство для сотрудничества

"Сохраняем пространство для прагматичного, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с Японией. В частности, двусторонняя торговля в прошлом году превысила $20 млрд", - сказал он, приведя в качестве примера сотрудничество в сфере энергетики и рыболовства, а также контакты в области культуры, в частности в рамках ежегодных Фестивалей российской культуры. При этом, добавил Овечко, "дальнейший вектор движения двусторонних связей по-прежнему зависит от действий официального Токио".

На прием по случаю Дня России в этом году пришло большое количество японских и иностранных гостей. В частности, среди гостей присутствуют экс-премьер Японии Юкио Хатояма, послы некоторых стран, включая Бангладеш, Индию, Казахстан, Китай, ЮАР и другие.